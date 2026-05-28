Demet Akalın’ı hedef almıştı! Burcu Güneş’ten 'kalite' savunması
Magazin dünyası haftalardır, Emre Altuğ'un albüm lansmanında patlak veren ve sanat dünyasını ikiye bölen o polemiği konuşuyor. Burcu Güneş'in, meslektaşı Demet Akalın için sarf ettiği "Onu kalite açısından kendime yakın görmüyorum" şeklindeki sert ifadeleri sonrası başlayan tartışma, tarafların açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.
Burcu Güneş'in, Demet Akalın'a yaptığı 'sanat ve emek' göndermesi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Emre Altuğ'un lansmanında Akalın hakkında söylediği sözlerle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Güneş, kadın meslektaşlarının tepkisini toplamıştı.
"KALİTE OLARAK KENDİME YAKIN GÖRMÜYORUM"
Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"
MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİ YAĞMIŞTI
"Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak" paylaşımıyla Akalın'a destek veren Ece Seçkin'i de hedef alan Güneş, "Boyun kaç, ürettiğin eser sayın kaç?" sözleriyle tartışmanın fitilini ateşlemişti.
"KADIN DÜŞMANI"
Seçkin ise, "Boyu boşver. Gel konserime 1.55 nasıl dozer gibi üstünden geçiyor senin. Kadın düşmanı" diyerek, şarkıcıya meydan okumuştu.
EMRE ALTUĞ İLK KEZ KONUŞMUŞTU!
Yaşanan bu polemik, albüm lansmanının önüne geçerken, gözler gecenin ev sahibi Emre Altuğ'a çevrilmişti. Altuğ, Kıbrıs'taki sahne öncesinde konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"TELEFONDA AĞLAMAYA BAŞLADI" DEMİŞTİ
"Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona 'Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı"
"BUNA KIRILDIM"
"Bir şey daha öğrendim, o beni iyice üzdü" ifadelerini kullanan Altuğ, sözlerini şu şekilde noktalamıştı:
"Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım."
"SINIR ÇİZMEYE ÇALIŞTIM"
Hakkında çıkan eleştiri oklarına ve tepkilere karşı sessizliğini Hürriyet'e bozan Burcu Güneş, sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini savundu. Sanat hayatındaki duruşunu vurguladığını belirten Güneş, kendini şu sözlerle savundu:
"Ben sanat yolculuğumla ilgili bir ayrım yapmaya ve sınır çizmeye çalışmıştım. Soru sorulduğu için cevap verdim ancak birçok kişi sorulan sorunun farkında bile değildi. Yanlış anlayanlara tek tek cevap veremezsin. Sen ne yaptığını biliyorsun, genele bakıyorsun; anlayan anladı."