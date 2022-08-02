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Haberler Galeri Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

Demet Akalın'ın sahnedeki hareketine tepki yağdı! Son dönemde işinden çok girdiği polemiklerle gündem olan Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen içeceği beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Bir de garsonu azarlayan şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu. Akalın tepkilerin odağı olunca bakın ne açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 10:44
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Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

Demet Akalın sahnedeki hareketiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

Son dönemde işinde çok girdiği polemiklerle adından söz ettiren Akalın, sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

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Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

Akalın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendisine şampanya gönderildi.

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

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Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

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Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı: “Kendine yakışanı yapmış”

"KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞ"

Demet Akalın'ın yaptığını görenler "Kendine yakışanı yapmış", "Saygısızlık", "Garsona böyle yapan evde bir şey beğenmeyince yardımcılarına neler yapıyordur" diyerek tepki gösterdi.