Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

"BÖYLE BİR KIZ DEĞİLDİ"

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi." dedi.