02 Kasım 2023, Perşembe
Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!
Kara para aklama iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hafta içi her gün canlı yayınla izleyici karşısına çıkan Demet Akalın programında eski fotoğrafçısı olan Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu. "Dilan böyle bir kız değildi" diyen Akalın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:18
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