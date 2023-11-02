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Haberler Galeri Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

Kara para aklama iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hafta içi her gün canlı yayınla izleyici karşısına çıkan Demet Akalın programında eski fotoğrafçısı olan Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu. "Dilan böyle bir kız değildi" diyen Akalın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:18
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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

Evlerine gece saatlerinde polis baskını yapılan ve gözaltına alınan çift ile ilgili haberler yakından takip ediliyor.

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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

Demet Akalın, kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başlayan eski fotoğrafçısı Dilan Polat'la ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

"BÖYLE BİR KIZ DEĞİLDİ"

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi." dedi.

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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Benim için orada bitti!

"HİRA'YLA DALGA GEÇEN VİDEOLAR YAPTI"

Ünlü isim açıklamasında "Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Benimle ve Hira'yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm!" cümlelerine yer verdi.