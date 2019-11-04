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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca büyük sevinç yaşamış, Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak oldukça pahalı bir hediye almıştı. Berkay ve eşi Rolex marka saati satınca taraflar birbirine küsmüş ve sosyal medyadan birbirine giren ünlü isimlerin arası iyice açılmıştı. Yaşanan kavgayla ilgili konuşan Demet Akalın hediye saat krizine son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:50
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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca büyük sevinç yaşamış, Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak minik oldukça pahalı bir hediye almıştı. Berkay, Demet Akalın'ın eşine hediye ettiği minik bir servet değerindeki Rolex marka saati satınca olanlar olmuştu.

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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Yaşanan kavgayla ilgili son gelişmeyi Demet Akalın önceki akşam açıkladı.

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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Rnk Prodüksiyon'un düzenlediği 'Fashion and Music Show'da performans sergiledi. Gazetecilerle konuşan Demet Akalın, kızı Hira'ya aldığı 4 bin 200 liralık oyuncakla ilgili "Bir kereliğe mahsus oldu. Normalde vermem. Ben çocukken mandallarla oynuyordum" dedi.

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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Berkay'la aralarının bozulmasına neden olan saat kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığını söyledi.

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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex saat hediye etmişti. Ancak çift, saati satmış, Akalın ise çok bozulmuştu. Ünlü şarkıcı, o saatin parasının kendisine iade edildiğini söyledi.