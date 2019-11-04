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Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…
Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca büyük sevinç yaşamış, Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak oldukça pahalı bir hediye almıştı. Berkay ve eşi Rolex marka saati satınca taraflar birbirine küsmüş ve sosyal medyadan birbirine giren ünlü isimlerin arası iyice açılmıştı. Yaşanan kavgayla ilgili konuşan Demet Akalın hediye saat krizine son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:50
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