Demet Akalın Berkay’la kavgasına son noktayı koydu! Saatin parası…

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Rnk Prodüksiyon'un düzenlediği 'Fashion and Music Show'da performans sergiledi. Gazetecilerle konuşan Demet Akalın, kızı Hira'ya aldığı 4 bin 200 liralık oyuncakla ilgili "Bir kereliğe mahsus oldu. Normalde vermem. Ben çocukken mandallarla oynuyordum" dedi.

