Deliha’nın yıldızları Gupse Özay ve Barış Arduç hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında...

Deliha filmiyle yeniden ekranlara gelecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç sosyal medyanın gündemine oturdu. Deliha setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili ilişkileriyle de sık sık gündeme geliyor. 2014 yılından beri birlikte olan ikili özel hayatlarıyla merak konusu olurken aralarındaki boy farkı da dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün boyları.