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Haberler Galeri Deliha'nın Cemal'i Cihan Ercan'ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...

Deliha'nın Cemal'i Cihan Ercan'ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...

Gupse Özay ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, oyuncu Cihan Ercan'ın özel hayatı merak edilmeye başlandı. Erkenci Kuş, Leyla ile Mecnun ve Kara Bela gibi popüler projelerde yer alan Ercan, Deliha filminde Cemal karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar, sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşırıyor. İşte Cihan Ercan'ın biricik aşkı...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:41
Deliha’nın Cemal’i Cihan Ercan’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...

Başrollerinde Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte filmde Cemal karakterine hayat veren Cihan Ercan'ın hayatı merak konusu oldu.

Deliha’nın Cemal’i Cihan Ercan’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...

Ünlü oyuncu, Leyla ile Mecnun, Kara bela, Erkenci Kuş, Kaçma Birader gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Deliha filminde Cemal karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Cihan Ercan'ın sevgilisi, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ercan'ın sevgilisi, sosyal medya platformunda 78 binden fazla takipçiye sahip. Çift, eğlenceli videolar ve neşeli paylaşımlarla takipçilerini güldürmeyi başarıyor.

Deliha’nın Cemal’i Cihan Ercan’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...

CİHAN ERCAN KİMDİR?

Tam adı Mehmet Cihan Ercan'dır.Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü - Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan 2006 yılından mezun olan Cihan Ercan aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Birçok yapımda rol alan Ercan, Leyla ile Mecnun dizisiyle adını duyurmuştur.

Deliha’nın Cemal’i Cihan Ercan’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...

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