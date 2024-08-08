08 Ağustos 2024, Perşembe
Deliha'nın Cemal'i Cihan Ercan'ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyada tanınıyor...
Gupse Özay ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, oyuncu Cihan Ercan'ın özel hayatı merak edilmeye başlandı. Erkenci Kuş, Leyla ile Mecnun ve Kara Bela gibi popüler projelerde yer alan Ercan, Deliha filminde Cemal karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar, sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşırıyor. İşte Cihan Ercan'ın biricik aşkı...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:41