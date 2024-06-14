Deliha'nın başrolü Gupse Özay'ın kardeşi bakın kim! Abi- kardeş değil sanki ikizler! Kızı Jan Asya'nın dayısı...

Özay daha önce ağabeyine olan sevgisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Eğer kendini yalnız hissediyorsan, annen baban İzmir'deyse ve İstanbul'da bir tek güvendiğin ve sevdiğin ağabeyin varsa, onu kaybetme durumu biraz acıtıyor insanı. Tek dayanağım, başka bir kadına gidiyor diye düşünüp, delirmiştim. Hatta evlendiklerini gün elbisemi beğenmeyip, giymem diye şikayet etmiştim. Şimdi bakıyorum da aslında panik atak geçiriyormuşum resmen."