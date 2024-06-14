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Deliha'nın başrolü Gupse Özay'ın kardeşi bakın kim! Abi- kardeş değil sanki ikizler! Kızı Jan Asya'nın dayısı...

Gupse Özay, meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 2022 yılında ilk kez anne-baba olan ünlü çift, kızlarına Jan Asya adını vermişti. Özay'ın başrolünü üstlendiği "Deliha" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Özay'ın erkek kardeşinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte Gupse Özay'ın ağabeyi...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 12:47 Güncelleme: 16.06.2024 14:44
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Deliha’nın başrolü Gupse Özay’ın kardeşi bakın kimmiş! Abi- kardeş değil ikiz gibiler! Kızı Jan Asya’nın dayısı...

Deliha, Eltilerin Savaşı, Görümce, Lahusa gibi birçok başarılı projelerde yer alan kadın komedyen Gupse Özay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

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Deliha’nın başrolü Gupse Özay’ın kardeşi bakın kimmiş! Abi- kardeş değil ikiz gibiler! Kızı Jan Asya’nın dayısı...

2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile nikah masasına oturan Özay'ın Jan Asya adında bir evladı bulunuyor.

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Deliha’nın başrolü Gupse Özay’ın kardeşi bakın kimmiş! Abi- kardeş değil ikiz gibiler! Kızı Jan Asya’nın dayısı...

Ünlü oyuncu, bu sefer de başrolünde olduğu Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu. özellikle abisinin kim olduğu merak edildi.

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Deliha’nın başrolü Gupse Özay’ın kardeşi bakın kimmiş! Abi- kardeş değil ikiz gibiler! Kızı Jan Asya’nın dayısı...

Özay daha önce ağabeyine olan sevgisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Eğer kendini yalnız hissediyorsan, annen baban İzmir'deyse ve İstanbul'da bir tek güvendiğin ve sevdiğin ağabeyin varsa, onu kaybetme durumu biraz acıtıyor insanı. Tek dayanağım, başka bir kadına gidiyor diye düşünüp, delirmiştim. Hatta evlendiklerini gün elbisemi beğenmeyip, giymem diye şikayet etmiştim. Şimdi bakıyorum da aslında panik atak geçiriyormuşum resmen."

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Deliha’nın başrolü Gupse Özay’ın kardeşi bakın kimmiş! Abi- kardeş değil ikiz gibiler! Kızı Jan Asya’nın dayısı...

İki kardeşi yan yana görenler ise şaştı kaldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "İkiz olsalar bu kadar benzerler" yorumunda bulundu.