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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy son haliyle görenleri şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Deli Yürek'te canlandırdığı Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy herkesi şaşırttı. 1999 yılında yayın hayatına başlayan 'Deli Yürek' dizisiyle efsane olan Emin Gürsoy, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Emin Gürsoy, dizinin bitmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen canlandırdığı 'Kuşçu' karakteriyle hatırlanıyor. Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu ile olan sohbetleriyle dikkatleri üzerine çeken Kuşçu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 22:57 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 22:58
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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy son haliyle görenleri şaşırttı

Usta oyuncu Emin Gürsoy, 1999 yılında yayına giren Deli Yürek dizisinde canlandırdığı 'Kuşçu' karakteri ile herkesin dikkatini çekmişti.


GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy son haliyle görenleri şaşırttı

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Deli Yürek'in Kuşçu'su yeniden ortaya çıktı.

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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy son haliyle görenleri şaşırttı

Deli Yürek'teki Kuşçu karakterine hayat veren Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy son haliyle görenleri şaşırttı

İşte Deli Yürek'in 'Kuşçu'su Emin Gürsoy ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy son haliyle görenleri şaşırttı

Ajda Pekkan