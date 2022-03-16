Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

"GÖRÜNTÜYÜ BANA DA GÖNDERSİNLER"

Gülşah Saraçoğlu ise "Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, o kadar yanlış ve yalan ki. Deha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına bana da göndersinler" şeklinde konuşmuştu.