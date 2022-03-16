16 Mart 2022, Çarşamba
Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme
Şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taraflar iddiaları kesin bir dille yalanlarken Demet Akalın'ın açıklaması ortalığı karıştırmıştı. Tavrı merak konusu olan Ası Bilimlier, eşini evden kovmuştu. İki kız ve bir oğulları olan çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 16.03.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 16:18
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