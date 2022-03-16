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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

Şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taraflar iddiaları kesin bir dille yalanlarken Demet Akalın'ın açıklaması ortalığı karıştırmıştı. Tavrı merak konusu olan Ası Bilimlier, eşini evden kovmuştu. İki kız ve bir oğulları olan çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.03.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 16:18
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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edilmişti. Saraçoğlu'nun, ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice görüştüğü öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından çift evleri ayırmıştı.

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

"MESAFEMİ KORUYABİLİRDİM"

Saraçoğlu ile yakınlaştıkları dedikodusunu yalanlayan Deha Bilimlier, "Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde sahnem biter, eve giderim. O gün ise kuliste ağırladım" ifadeleri kullanmıştı.

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

"ASLI BENİ EVDEN KOVDU"

teve2'de ekrana gelen 'Magazin Masası' programında Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

"Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum, sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum."

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk skandalında yeni gelişme

"GÖRÜNTÜYÜ BANA DA GÖNDERSİNLER"

Gülşah Saraçoğlu ise "Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, o kadar yanlış ve yalan ki. Deha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına bana da göndersinler" şeklinde konuşmuştu.