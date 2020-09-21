Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştığı fotoğraf sonrası sosyal medyada alay konusu oldu. Sevgilisi Baran Tınaz ile bir düğüne katılan Talu, karelerini Instagram hesabından paylaştı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Deren Talu'nun fotoğraflarının photoshop çıktı. Sosyal medyanın diline düşen ünlü isme "ne gerek vardı" yorumları yapıldı.