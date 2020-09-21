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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştığı fotoğraf sonrası sosyal medyada alay konusu oldu. Sevgilisi Baran Tınaz ile bir düğüne katılan Talu, karelerini Instagram hesabından paylaştı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Deren Talu'nun fotoğraflarının photoshop çıktı. Sosyal medyanın diline düşen ünlü isme "ne gerek vardı" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 11:45
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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Erkek arkadaşı Baran Tınaz ile fotoğrafını hikayesinde paylaşan Deren Talu bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle Instagram'da yer aldı.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Kırmızı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Talu'ya pek çok takipçisi "ne gerek vardı" derken bazı takipçileri ise Talu'yu Kendall Jenner'a benzetti.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyada alay konusu oldu! Hepsi photoshop çıktı

Photoshoplu paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan Deren Talu, estetiksiz fotoğraflarıyla da şoke etti. Deren Talu, özellikle burun bölgesinde olan değişimle herkesi şaşırttı. İşte Deren Talu'nun eski hali…