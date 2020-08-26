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Haberler Galeri Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Mustafa Sandal, çıkardığı otobiyografi kitabında bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı. Sandal'ın yazdıklarının doğru olmadığını söyleyen Samyeli, ünlü şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:52
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Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu.

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Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

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Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

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Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Uzlaştırma raporunda tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek "Uzlaştırma sağlanamamıştır" denildi.

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Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Uzlaşma sağlanmaması nedeniyle Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ünlü sanatçı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.