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Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi
Mustafa Sandal, çıkardığı otobiyografi kitabında bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı. Sandal'ın yazdıklarının doğru olmadığını söyleyen Samyeli, ünlü şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:52
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