Defne Samyeli ile uzlaşamayan Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

