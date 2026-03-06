Defalarca yere düşürmüş! Annesini kaybeden Selin Boronkay'dan suç duyurusu

Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve ailesi, anneleri Yücel Boronkay'ın kaybıyla sarsılırken, cenaze sonrası ortaya çıkan korkunç görüntülerle ikinci bir şok yaşadı. Geçtiğimiz günlerde toprağa verilen yaşlı kadının, aslında bakıcı hemşirenin ağır ihmalleri sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddiası yargıya taşındı.

Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri, anneleri Yücel Boronkay'ı toprağa verdikten hemen sonra hayatlarının şokunu yaşadı. Uzun süredir yatağa bağlı yaşayan annelerinin ani vefatından şüphelenen Boronkay, odadaki kamera kayıtlarını izleyince korkunç gerçekle yüzleşti.

Salı günü toprağa verilen Yücel Boronkay'ın cenaze töreninin ardından, kızı Selin Boronkay annesinin odasındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İddiaya göre; Kamera kayıtlarını izleyince hemşirenin annesini defalarca yere düşürdüğünü gören Boronkay hayatının şokunu yaşadı.

Bunu gören Selin Boronkay'ın karakola gidip hemşireden şikayetçi olduğu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

"Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetmenin acısını yaşadı. Ancak kardeşlerin, salı günü annelerini toprağa verip, evinde okuttukları duanın ardından büyük bir şok yaşadıklarını öğrendim! Kardeşler, yıllardır yatalak olan fakat hiçbir rahatsızlığı bulunmayan annelerinin ani ölümüne şaşırsalar da otopsi yaptırmak istememişler. Ancak Selin Boronkay merak edip duanın ardından annesinin odasındaki kamera görüntülerini izlemiş.





Annesine bakan hemşirenin annesini yere düşürdüğünü görmüş. Korkup evdekilere haber vermeyen hemşire, Yücel Hanım'ı kendi başına yatağa koymaya çalışırken birkaç kez daha düşürmüş ve birinde Yücel Hanım'ın kafası yatağın demirine çarpmış. Bunu gören Selin Boronkay, anında karakola gidip hemşireden şikayetçi olmuş.



