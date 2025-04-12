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Danla Bilic'e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal'dan dikkat çeken mesaj

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından aylardır fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden Çetin tarafından saldırıya uğrayan Bilic, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yüzünün son halini de yayınlayan Bilic'in ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi Emirhan Çakal'dan da destek paylaşımı geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:57
Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

YouTube'da çektiği videolarla adını büyük kitlelere duyuran Danla Bilic, geçtiğimiz gün gittiği binicilik kulübünde yaşadığı darp olayı ile gündemi sarstı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir tehdit ve tacize uğradığını açıkladı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Bilic, Çetin hakkında alınan uzaklaştırma kararının 5 kez ihlal edildiğini belirtti.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

HABERLERİ YALANLADI

Çıkan haberlerin gündemde yankı uyandırmasının ardından Çetin de sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

"Müvekkil Berk Çetin hakkında bazı haber siteleri ve sosyal medyada öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İtibarını zedeleyecek şekilde yapılan haberler hakkında süreç başlatılacaktır. Uzaklaştırma kararının ihlal edilip edilemediği konusu yargının görev alanındadır. Bu hususta henüz bir karar verilmemiştir." şeklindeki açıklamayla haberleri yalanladı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Bu paylaşımın üzerine Danla Bilic sosyal medya hesabından yüzünün halini paylaştı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

YÜZÜNÜN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Bilic, "Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var. Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız, iyi akşamlar." dedi.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

DANLA BİLİC'E DESTEK YAĞDI

Aralık ayında tanışıp, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini yaptığı açıklamalarla anlatan Danla Bilic'e sosyal medyadan kısa sürede destek yağdı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Ünlü isimler ve influencerlar, "Danla yanındayız", "Danla Bilic'e yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Bir dönem Danla Bilic ile sevgili olan Emirhan Çakal, Bilic'in yaşadığı sürece sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından destekte bulundu.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Çakal paylaşımında, "Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır" ifadelerini kullandı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

Bilic'in uzun zamandır küs olduğu arkadaşı Ala Tokel de "Benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi" ifadelerini kullandı.

Darp edilen Danla Bilic’e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal’dan dikkat çeken mesaj

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bilic'in darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

DANLA BİLİÇ'İN DARBEDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI!