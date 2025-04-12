Danla Bilic'e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal'dan dikkat çeken mesaj

YÜZÜNÜN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Bilic, "Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var. Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız, iyi akşamlar." dedi.