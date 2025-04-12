12 Nisan 2025, Cumartesi
Danla Bilic'e destek yağdı: Eski sevgilisi Çakal'dan dikkat çeken mesaj
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından aylardır fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden Çetin tarafından saldırıya uğrayan Bilic, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yüzünün son halini de yayınlayan Bilic'in ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi Emirhan Çakal'dan da destek paylaşımı geldi.
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:57