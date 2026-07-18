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Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündemde. Geçirdiği uzun operasyonun ardından yeni bir paylaşım yapan Bilic, hastane bahçesinden çekilen karesiyle takipçilerine son durumunu gösterdi.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 1

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Danla Bilic, daha önce tüp mide ameliyatı ve çeşitli estetik operasyonlarla da sık sık konuşulmuştu. Fenomen isim, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 2

YÜKSEK ATEŞ VE ENFEKSİYON ALARMI

Temmuz ayının ortalarında yeniden rahatsızlanan Bilic, yüksek ateş ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından kendi doktoruyla görüşen Bilic, enfeksiyonun beklenenden daha ciddi boyutta olduğunu öğrendi.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 3

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlatan Bilic, bir gece aniden ateşinin yükseldiğini, ertesi sabah ise bacağının üzerine basmakta zorlandığını ifade etti. Kontrol sırasında enfeksiyon geliştiğini fark ettiğini belirten fenomen isim, önceki ameliyat izinden dolgu maddesi ve enfeksiyonun dışarı çıktığını söyledi.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 4

Daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığını belirten Bilic, hastaneye 39,5 derece ateşle kaldırıldığını, tansiyonunun 5'e kadar düştüğünü ve uygulanan müdahaleler sayesinde yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı. O günlere ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını da dile getirdi.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 5

YAKLAŞIK 10 SAAT SÜREN AMELİYAT GEÇİRDİ

Doktorların uygun görmesiyle yaklaşık 10 saat süren bir ameliyat geçiren Bilic, operasyon sonrası günlerce tedavi altında kaldı. Bu süreçte sosyal medyada paylaşım yapamamasının nedeninin ise uzun süre kendine gelememesi olduğunu belirtti.

SON HALİNİ PAYLAŞTI: "KANTİNİ TEFTİŞE ÇIKTIM"

Tedavisi devam eden Danla Bilic, günler sonra Instagram hesabından yeni bir hikâye paylaşarak takipçilerini sevindirdi. Hastane bahçesinde maske takarak çekildiği fotoğrafını yayımlayan Bilic, paylaşımına "Kantini teftişe çıktım" notunu düştü. Karede tedavi sürecinde kullandığı dren sistemi de dikkat çekti.

Fenomen ismin paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 6

AQUAFİLLİNG NEDİR? UZUN SÜRE KALICILIK VAAT EDİYOR ANCAK CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

Aquafilling, estetik amaçlı göğüs ve kalça şekillendirme ile vücut asimetrilerini düzeltmek için kullanılan dolgu maddelerinden biridir. Cerrahi işlem gerektirmeden hacim kazandırması nedeniyle bir dönem yaygın olarak tercih edilen uygulama, son yıllarda ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Aquafilling'in içeriği yaklaşık yüzde 97-98 oranında sudan, yüzde 2-3 oranında ise kopoliamid adı verilen sentetik bir polimerden oluşuyor. Enjekte edildiği bölgede su moleküllerini bağlayarak hacim oluşturan hidrojel yapıdaki dolgu, özellikle kalça ve göğüs estetiğinde kullanılıyor.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 7

Hyaluronik asit bazlı geçici dolgulardan farklı olarak 5 ila 8 yıl arasında kalıcılık sağlayabildiği belirtilen Aquafilling, uzun ömürlü sonuç vadetmesi nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bu kalıcılık süresi, olası komplikasyonların da uzun yıllar devam edebilmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, Aquafilling uygulamasının enfeksiyon, iltihaplanma, dolgu maddesinin vücutta farklı bölgelere yayılması, ağrı, sertleşme, doku hasarı ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım 8

Bu nedenle işlem yaptırmayı düşünen kişilerin uygulamanın olası riskleri hakkında ayrıntılı bilgi alması, işlemin alanında uzman hekimler tarafından ve uygun sağlık koşullarında gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Estetik uygulamalarda yalnızca kalıcılık süresinin değil, güvenliğin ve olası uzun vadeli etkilerin de değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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