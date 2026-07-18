Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündemde. Geçirdiği uzun operasyonun ardından yeni bir paylaşım yapan Bilic, hastane bahçesinden çekilen karesiyle takipçilerine son durumunu gösterdi.
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Danla Bilic, daha önce tüp mide ameliyatı ve çeşitli estetik operasyonlarla da sık sık konuşulmuştu. Fenomen isim, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor.
YÜKSEK ATEŞ VE ENFEKSİYON ALARMI
Temmuz ayının ortalarında yeniden rahatsızlanan Bilic, yüksek ateş ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından kendi doktoruyla görüşen Bilic, enfeksiyonun beklenenden daha ciddi boyutta olduğunu öğrendi.
Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlatan Bilic, bir gece aniden ateşinin yükseldiğini, ertesi sabah ise bacağının üzerine basmakta zorlandığını ifade etti. Kontrol sırasında enfeksiyon geliştiğini fark ettiğini belirten fenomen isim, önceki ameliyat izinden dolgu maddesi ve enfeksiyonun dışarı çıktığını söyledi.
Daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığını belirten Bilic, hastaneye 39,5 derece ateşle kaldırıldığını, tansiyonunun 5'e kadar düştüğünü ve uygulanan müdahaleler sayesinde yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı. O günlere ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını da dile getirdi.
YAKLAŞIK 10 SAAT SÜREN AMELİYAT GEÇİRDİ
Doktorların uygun görmesiyle yaklaşık 10 saat süren bir ameliyat geçiren Bilic, operasyon sonrası günlerce tedavi altında kaldı. Bu süreçte sosyal medyada paylaşım yapamamasının nedeninin ise uzun süre kendine gelememesi olduğunu belirtti.
SON HALİNİ PAYLAŞTI: "KANTİNİ TEFTİŞE ÇIKTIM"
Tedavisi devam eden Danla Bilic, günler sonra Instagram hesabından yeni bir hikâye paylaşarak takipçilerini sevindirdi. Hastane bahçesinde maske takarak çekildiği fotoğrafını yayımlayan Bilic, paylaşımına "Kantini teftişe çıktım" notunu düştü. Karede tedavi sürecinde kullandığı dren sistemi de dikkat çekti.
Fenomen ismin paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.