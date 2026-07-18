Danla Bilic'ten ameliyat sonrası hastane bahçesinden paylaşım

AQUAFİLLİNG NEDİR? UZUN SÜRE KALICILIK VAAT EDİYOR ANCAK CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

Aquafilling, estetik amaçlı göğüs ve kalça şekillendirme ile vücut asimetrilerini düzeltmek için kullanılan dolgu maddelerinden biridir. Cerrahi işlem gerektirmeden hacim kazandırması nedeniyle bir dönem yaygın olarak tercih edilen uygulama, son yıllarda ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Aquafilling'in içeriği yaklaşık yüzde 97-98 oranında sudan, yüzde 2-3 oranında ise kopoliamid adı verilen sentetik bir polimerden oluşuyor. Enjekte edildiği bölgede su moleküllerini bağlayarak hacim oluşturan hidrojel yapıdaki dolgu, özellikle kalça ve göğüs estetiğinde kullanılıyor.