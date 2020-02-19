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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna katıldığı canlı yayında şok eden açıklamalarda bulundu. Sunduğu programlarla adını geniş kitlelere duyuran ve sempatik tavırlarıyla kendisine hayran bırakan Danilo Zanna, ekranların en sevilen isimleri arasında yerini aldı. Bugün katıldığı magazin programında maymun beyni yediğini açıklayan Zanna, sunucuları ve izleyicileri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 17:18
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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

Masterchef Türkiye'nin sempatik şefi Danilo Zanna bugün katıldığı magazin programında yediği en ilginç yemeğin maymun beyni olduğunu açıkladı. Zanna'nın "Maymunun bir parçasını yedim" demesi sunucuları şaşkına çevirdi.

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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

"MAYMUN BEYNİ YEDİM"

Bozuk Türkçesi ve sempatik tavırlarıyla kendini kısa sürede sevdiren İtalyan şef Danilo Zanna, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

Eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çeken şef, "Dünya genelinde yediği en ilginç yemek ne?" sorusuna verdiği cevapla hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

"EV YEMEĞİ İÇİN GİTTİK MAYMUN BEYNİ GELDİ"

Danilo soruya "Ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası... Beynini... Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi.

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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

Bize biraz anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor.