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Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama
MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna katıldığı canlı yayında şok eden açıklamalarda bulundu. Sunduğu programlarla adını geniş kitlelere duyuran ve sempatik tavırlarıyla kendisine hayran bırakan Danilo Zanna, ekranların en sevilen isimleri arasında yerini aldı. Bugün katıldığı magazin programında maymun beyni yediğini açıklayan Zanna, sunucuları ve izleyicileri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 17:18
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