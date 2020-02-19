Danilo Zanna maymun beyni yedi! Masterchef’in jürisinden şok açıklama

"EV YEMEĞİ İÇİN GİTTİK MAYMUN BEYNİ GELDİ"

Danilo soruya "Ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası... Beynini... Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi.