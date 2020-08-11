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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasın oturmuştu. İki çocukları olan çift zaman zaman ihanet haberleriyle gündeme gelirken çiftten kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:07Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:10