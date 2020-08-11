Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Ünlü oyuncu '2. Sayfa' programına bağlanarak ilişkisi hakkında şunları söylemişti:

"Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an 'boşandık' diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz."



