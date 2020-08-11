11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasın oturmuştu. İki çocukları olan çift zaman zaman ihanet haberleriyle gündeme gelirken çiftten kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:10
  • 1
  • 8
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce dünyaya geldi.

  • 3
  • 8
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu.
Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

  • 4
  • 8
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Ersubaşı, boşanma dilekçesini Instagram hesabından paylaşarak yorumlara kapadı.

  • 5
  • 8
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser kötü haber! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı…

Ünlü oyuncu '2. Sayfa' programına bağlanarak ilişkisi hakkında şunları söylemişti:

"Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an 'boşandık' diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz."