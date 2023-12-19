Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Damla Ersubaşı, ihanet ve şiddetine maruz kaldığı eşi Mustafa Keser'den 2020 yılında boşanmıştı. Ayrılık sonrası sık sık bir araya gelen ve ikinci kez evlenme kararı alan çift, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle yeni ayrılık kararı almıştı. Eski eşler bu kez çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik oldu.