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Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Damla Ersubaşı, ihanet ve şiddetine maruz kaldığı eşi Mustafa Keser'den 2020 yılında boşanmıştı. Ayrılık sonrası sık sık bir araya gelen ve ikinci kez evlenme kararı alan çift, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle yeni ayrılık kararı almıştı. Eski eşler bu kez çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik oldu.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:27
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Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

'Sihirli Annem' dizisiyle ün kazanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçen sene eşi Mustafa Can Keser'le olan 4 senelik evliliğini ihanet ve şiddet iddiaları üzerine anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

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Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

ÇOCUKLARI İÇİN SÜREKLİ GÖRÜŞTÜLER

İkili boşanma sonrası ise 2 çocukları için sık sık bir araya gelir olmuştu.

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Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

Bunun üzerine çiftin barıştığı düşünülürken, Ersubaşı ve Keser'den dikkat çeken paylaşımlar gelmişti.

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Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER!

Genç çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu.

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Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser mahkemelik oldu! İddialar korkunç

YENİDEN 'EVET' DİYECEKLER

Ersubaşı, Keser'den ikinci kez evlilik teklifi almıştı.