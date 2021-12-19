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Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Keser'in ihanetine ve şiddetine maruz kalmıştı. Ersubaşı, kocasından hemen hemen bir sene önce tek celsede boşanmıştı. Ayrı kalmaya dayanamayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser çifti, 2. defa nikah masasına oturacak. İşte Erşubaşı'nın aşk dolu paylaşımı...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 17:22
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Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

'Sihirli Annem' dizisiyle ün kazanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçen sene eşi Mustafa Can Keser'le olan 4 senelik evliliğini ihanet ve şiddet iddiaları üzerine anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

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Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

ÇOCUKLARI İÇİN SÜREKLİ GÖRÜŞTÜLER

İkili boşanma sonrası ise 2 çocukları için sık sık bir araya gelir olmuştu.

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Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

Bunun üzerine çiftin barıştığı düşünülürken, Ersubaşı ve Keser'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.

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Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER!

Genç çift, sosyal medya üzerinden ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyurdu.

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Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

YENİDEN 'EVET' DİYECEKLER

Ersubaşı, Keser'den ikinci kez evlilik teklifi aldı.