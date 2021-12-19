Damla Ersubaşı şiddet ve ihanet olayları yüzünden ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor

Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Keser'in ihanetine ve şiddetine maruz kalmıştı. Ersubaşı, kocasından hemen hemen bir sene önce tek celsede boşanmıştı. Ayrı kalmaya dayanamayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser çifti, 2. defa nikah masasına oturacak. İşte Erşubaşı'nın aşk dolu paylaşımı...