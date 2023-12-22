22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Can Keser ile 2020 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Kızlarının babasıyla bir kez daha karşı karşıya gelen Ersubaşı, uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrası çocuklarının velayetini kaybetmişti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan genç oyuncu, bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf etti. Yaşadıkları için eski eşini suçlayan Ersubaşı, "Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi" dedi.

Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:38
  • 1
  • 13
Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

Sihirli Annem dizisiyle çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan ve şimdilerde 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'den 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

  • 3
  • 13
Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

"VELAYETİ ALMAK İSTİYORUM'

Keser, eline ulaşan görüntülerin ardından mahkemeye başvurdu, 'Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum.' dedi.

  • 4
  • 13
Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı.

  • 5
  • 13
Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

Mahkeme kararıyla çocuklarını eski eşine kaptıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.