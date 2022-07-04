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Cüneyt Arkın'ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz hafta aramızda ayrıldı. Kariyeri boyunca 300'den fazla filmde rol alan Arkın'ın yıllar önce verdiği bir röportaj ise herkesi duygulandırdı. Arkın, sunucunun "Cüneyt Bey içinizde kalan bir ukde var mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı...

Giriş Tarihi: 04.07.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 17:10
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Cüneyt Arkın’ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...

Geçtiğimiz hafta vefat eden Cüneyt Arkın sevenlerini yasa boğdu. Kariyeri boyunca 300'den fazla filmde rol alan usta oyuncu, yıllar önce verdiği bir röportajla herkesi duygulandırdı. Atlara düşkünlüğüyle bilinen Arkın, "Cüneyt Bey içinizde kalan bir ukde var mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı;

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Cüneyt Arkın’ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...

Şimdi ben ata çok iyi biniyorum. Ailem de çok iyi biner. Evlendiğim zaman şunu düşünmüştüm.

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Cüneyt Arkın’ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...

Gelini; beyaz, yağız, yelesi uzun bir atın üzerine koyayım. Ben de onun yanında gene beyaz yeleli uzun bir ata bineyim.

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Cüneyt Arkın’ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...

Türküler içerisinde, nefis bir tören içerisinde atları böyle özgürlüğe, mutluluğa, sevgiye koşturalım diye düşünmüştüm. Fakat yapamadım. Ama çocuklarıma yapacağım…

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Cüneyt Arkın’ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...

"ATIMIN YANINA GÖMÜLMEK İSTEDİM..."

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın vasiyetini ise şöyle açıklamıştı: