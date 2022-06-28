Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

SON FİLMİMİ ONUNLA YAPMIŞTIM

"Hepimizin başı sağ olsun. Ben son filmimi onunla yapmıştım. Bir daha hiçbir filmde oynamamıştım." ifadelerini kullandı.

"SON KONUŞMAMIZMIIŞ MEĞER"

"Kitabında Emel beni sevmedi demiş şaka yaptın herhalde dedim güldü zaten seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun dedim güldük beraber. Gerçekten çok severdim onu."

"Keyifliydi neşeliydi. Emel beni dövdü demiş niye böyle diyorsun diye takıldım güldü. Sahnede vurdum başından kanlar gelmişti sahiden vurdum. O istedi diye ondan sonra da ödüm kopmuştu. Onu anımsadık birlikte güldük son konuşmamızmış meğer nereden bileyim."