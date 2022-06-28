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Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Dün gece hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında vefat etti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sanat, siyaset ve spor dünyası Arkın'ın ardından duygularını dile getirdiler.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:28
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Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

Dün gece evinde rahatsızlanan Cüneyt Arkın Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler büyük ustanın ardından duygularını dile getirdiler.

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Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

Emel Sayın A Haber canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı.

Çok büyük bir değerimizi kaybettik diyen Sayın, "Çok üzgünüm, şoke oldum. Sevgili Cüneyt bir dost arkadaş olarak çok seviyorum sanatçı olarak çok takdir ediyorum bütün Türk halkı gibi çok büyük bir değerimizi kaybettik. Ben birkaç gün önce konuşmuştum. Şakalaşmıştık, gülmüştük onun için böyle birdenbire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim."

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Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

SON FİLMİMİ ONUNLA YAPMIŞTIM

"Hepimizin başı sağ olsun. Ben son filmimi onunla yapmıştım. Bir daha hiçbir filmde oynamamıştım." ifadelerini kullandı.

"SON KONUŞMAMIZMIIŞ MEĞER"

"Kitabında Emel beni sevmedi demiş şaka yaptın herhalde dedim güldü zaten seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun dedim güldük beraber. Gerçekten çok severdim onu."

"Keyifliydi neşeliydi. Emel beni dövdü demiş niye böyle diyorsun diye takıldım güldü. Sahnede vurdum başından kanlar gelmişti sahiden vurdum. O istedi diye ondan sonra da ödüm kopmuştu. Onu anımsadık birlikte güldük son konuşmamızmış meğer nereden bileyim."

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Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”

Sinema Sanatçısı Engin Çağlar:

Sinema için çok üzücü bir gün. Bizim dönemin arkadaşları karşılıklı projelerde oynadığımız çok çalıştığımız çok uğraştığımız bir dönemin oyuncularıyız biz. Zaten sinemada bizden sonraki durum da pek iç acıcı değil.

Sabah kalkıp da Cüneyt'in ölüm haberini kaldım böyle kaldım. Can ciğer dostumuz arkadaşımız. Sinemamıza hizmet eden çok sevdiğimiz birisi. İnsanın bir vadesi var hepimiz geldik hepimiz gideceğiz. Ama iyi isim bırakmak insanların gönlünde kalacak bir isim yapmak önemli ki Cüneyt de bunu çok iyi başarmış çok iyi yapmış bir arkadaşımız. Konuşamıyorum da resmini gördükçe… Ender oyunculardan biriydi.