28 Haziran 2022, Salı
Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! “Yolda öğrendim, yıkıldım”
Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Dün gece hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında vefat etti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sanat, siyaset ve spor dünyası Arkın'ın ardından duygularını dile getirdiler.
Giriş Tarihi: 28.06.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:28
- 1
- 41
- 2
- 41
- 3
- 41
- 4
- 41
- 5
- 41