Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi hazırlandı. Yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna katılan Cüneyt Arkın, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıran Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.