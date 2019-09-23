Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın'ın görmediğimiz kızı

Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği bir kızı ve ondan olan bir torunu olduğunu biliyor muydunuz? Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı bulunuyor. 1966 yılında doğan, Arkın ve Mocan boşandıktan sonra da babasıyla bir daha görüşmeyen Filiz Canlı, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kimseler tarafından bilinmeyen kızı...