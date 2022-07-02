Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

Gurbet Kuşları ile sinema dünyasına adım atan Cüneyt Arkın, 2 yıl içinde 30 filme imza attı. Kariyerinde hızla ilerleyen oyuncunun Yeşilçam'a adım attıktan sonra hayatı tamamen değişti. Usta sanatçının kariyerindeki yükseliş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu Güler Mocan ile evliliğinin bitmesine neden oldu. Ayrılığın ardından bu evliliğinden olan kızı Filiz Canlı'yı bir daha göremeyen Arkın'ın yazdığı mektup ortaya çıktı. Evlat hasreti çeken ünlü sanatçının her satırı yürek yaktı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın yürek yakan mektubu ve kızı Filiz Canlı...