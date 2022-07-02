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Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

Gurbet Kuşları ile sinema dünyasına adım atan Cüneyt Arkın, 2 yıl içinde 30 filme imza attı. Kariyerinde hızla ilerleyen oyuncunun Yeşilçam'a adım attıktan sonra hayatı tamamen değişti. Usta sanatçının kariyerindeki yükseliş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu Güler Mocan ile evliliğinin bitmesine neden oldu. Ayrılığın ardından bu evliliğinden olan kızı Filiz Canlı'yı bir daha göremeyen Arkın'ın yazdığı mektup ortaya çıktı. Evlat hasreti çeken ünlü sanatçının her satırı yürek yaktı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın yürek yakan mektubu ve kızı Filiz Canlı...

Giriş Tarihi: 02.07.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 10:32
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Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi ile kariyerinde kırılma noktası yaşayan Cüneyt Arkın, bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra aksiyona yöneldi.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

Üstlendiği her rolün hakkını fazlasıyla veren Arkın, Battal Gazi, Köroğlu, Kara Murat, Malkoçoğlu karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla yapımda rol aldı.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

7'den 70'e herkesin sevgisini ve beğenisini kazanan usta oyuncu, 28 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görmediği kızına yazdığı mektubu ortaya çıktı! O satırları yürek yaktı

85 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam efsanesi, acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın vefatının ardından hayatı da birçok seveni tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.