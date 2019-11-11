Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu fragmana damga vuran sahne ise Yamaç ve Nehir'in yakınlaşması oldu. Çukur'da Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı canlandırdığı karakterle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Aras Bulut İynemli ile oynadığı Erik Dalı'yla sosyal medyaya damga vuran Nehir rolündeki Hazal Subaşı özel hayatıyla dikkat çekti. Çukur izleyicisi "Nehir kimdir?" sorusuna cevap ararken Hazal Subaşı hakkında en çok merak edilen konu yaşı oldu. İşte Hazal Subaşı'nın yaşı…