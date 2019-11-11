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Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu fragmana damga vuran sahne ise Yamaç ve Nehir'in yakınlaşması oldu. Çukur'da Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı canlandırdığı karakterle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Aras Bulut İynemli ile oynadığı Erik Dalı'yla sosyal medyaya damga vuran Nehir rolündeki Hazal Subaşı özel hayatıyla dikkat çekti. Çukur izleyicisi "Nehir kimdir?" sorusuna cevap ararken Hazal Subaşı hakkında en çok merak edilen konu yaşı oldu. İşte Hazal Subaşı'nın yaşı…

Giriş Tarihi: 11.11.2019 18:22 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 18:29
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Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile oynadığı Erik Dalı'yla sosyal medyaya damga vuran Nehir rolündeki Hazal Subaşı bu sefer de yeni bölüm fragmanıyla gündem oldu. Çukur'un yayınlanan yeni fragmanında Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma damga vururken Hazal Subaşı özel hayatıyla dikkat çekti. Hazal Subaşı hakkında en çok merak edilen konu yaşı oldu.

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Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

İşte Hazal Subaşı ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

HAZAL SUBAŞI
2 Mayıs 1996

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Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

KADİR İNANIR
15 Nisan 1949

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Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Nehir damga vurdu!

HÜLYA AVŞAR
10 EKİM 1963