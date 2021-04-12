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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçavalı karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olsa da ailesini kameralardan uzak tutan oyuncular arasındaydı. Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Aras Bulut İyneli'nin ağabeyinin de en az kendisi kadar ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı.

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:26
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç Koçovalı karakteri ile adından sıkça söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir ağabeyi olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte Aras Bulut İynemli başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

ESRA BİLGİÇ

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ