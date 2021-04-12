Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçavalı karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olsa da ailesini kameralardan uzak tutan oyuncular arasındaydı. Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Aras Bulut İyneli'nin ağabeyinin de en az kendisi kadar ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı.