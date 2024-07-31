Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Aras Bulut İynemli, son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç' karakteri ile seyirci ile buluşmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncudan güzel haber geldi. İynemli'nin yeni sezonda yeniden kamera karşısına geçeceği açıklandı. Ünlü oyuncu, baba travması olan bir matematik dehasının hayatını konu alacak Deha dizisinde başrol oynayacak. Aras Bulut İynemli'nin sosyal medyadan paylaştığı set karesi, sevenlerini sevince boğdu. İşte o kare...