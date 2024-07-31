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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Aras Bulut İynemli, son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç' karakteri ile seyirci ile buluşmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncudan güzel haber geldi. İynemli'nin yeni sezonda yeniden kamera karşısına geçeceği açıklandı. Ünlü oyuncu, baba travması olan bir matematik dehasının hayatını konu alacak Deha dizisinde başrol oynayacak. Aras Bulut İynemli'nin sosyal medyadan paylaştığı set karesi, sevenlerini sevince boğdu. İşte o kare...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 11:03
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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile milyonların gönlünde taht kurmuştu.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Yer aldığı projeler ile büyük ses getiren yakışıklı oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Aras Bulut İynemli'nin hayranları, yer alacağı yeni projeyi merakla bekliyordu.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun başrol oynayacağı yeni dizisi açıklandı.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli sete çıktı! Yeni dizisinden ilk kare geldi....

Başarılı oyuncunun, baba travması olan bir matematik dehasının hayatını konu alacak Deha dizisinde yer alacağı belirtildi.