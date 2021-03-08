Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Çukur'da canlandırdığı Yamaç Koçovalı ekranda fırtınalar estiren Aras Bulut İynemli hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yer aldığı dizi ve film projeleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak edildi. Yakışıklı oyuncunun boyu ise en çok merak edilen konulardan oldu. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin boyu...