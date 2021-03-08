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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Çukur'da canlandırdığı Yamaç Koçovalı ekranda fırtınalar estiren Aras Bulut İynemli hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yer aldığı dizi ve film projeleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak edildi. Yakışıklı oyuncunun boyu ise en çok merak edilen konulardan oldu. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 16:24
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Çukur'da canlandırdığı Yamaç karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aras Bulut İynemli, boyuyla merak konusu oldu. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Büşra Develi - 180 CM

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Şükrü Özyıldız – 190 CM

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Pınar Deniz – 168 CM

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Meğer…

Gülsim Ali İlhan - 176 CM

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