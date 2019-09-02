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Çukur'un Sultan'ı Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı!

Son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile adından söz ettiren Perihan Savaş ilk evliliğini ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'le yaptı. Bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları oldu. İkinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Yılmaz Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetti. Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile olan evliliğinden Savaş Zafer adından bir oğlu var. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer olmak üzere ünlülerin çocukları. Perihan Savaş kimdir? 1955 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Perihan Savaş doğma büyüme İstanbulludur. Ortaokul mezunu olan Savaş beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 14:53
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Çukur’un Sultan’ı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı!

Perihan Savaş, 1987-1995 yılları arasında Yılmaz Zafer ile evli kaldı. 1995 yılında Yılmaz Zafer hayat gözlerini yumdu.

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Çukur’un Sultan’ı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı!

Çiftin çocuklar Savaş Zafer diğer ünlü çocuklarının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Şimdilerde ise annesine yaptığı jestle gündemde. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

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Çukur’un Sultan’ı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı!

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK

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Çukur’un Sultan’ı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı!

YILDIZ TİLBE VE KIZI SEZEN

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Çukur’un Sultan’ı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı!

BURAK KUT VE KIZI