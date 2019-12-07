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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti
Çukur dizisindeki Sena karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, Yamaç Koçovalı'nın düşmanları tarafından öldürülmüştü. Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra ynei bir projede yer almayan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatı mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 07.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 13:21
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