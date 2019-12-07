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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti

Çukur dizisindeki Sena karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, Yamaç Koçovalı'nın düşmanları tarafından öldürülmüştü. Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra ynei bir projede yer almayan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatı mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 13:21
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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti

Aras Bulut İynemli ile oynadığı Çukur dizisinde Yamaç'ın eşi Sena'yı canlandıran Dilan Çiçek Deniz, bir süredir ortalarda görünmüyor. Sosyal medyayı en etkin kullanan ünlülerden olan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti

Dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlülerin başında geliyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatı mercek altına alındı.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti

Hayranları Dilan Çiçek Deniz'in memleketi merak konusu oldu. Peki Dilan Çiçek Deniz aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti

Dilan Çiçek Deniz - Sivas

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz fotoğraflarıyla dikkat çekti

Hilal Altınbilek – İzmir