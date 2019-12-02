02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu

Çukur dizisinde Nehir'e hayat veren Hazal Subaşı, Yamaç Koçovalı'nın yeni partneri olmayı başardı. Genç oyuncu performansıyla kısa sürede Çukur izleyicisinin beğenisini kazandı. Çukur dizisindeki Nehir rolüyle sevenlerinin ilgi odağı olan Hazal Subaşı, özel hayatıyla mercek altına alındı. Sosyal paylaşım sitesini takibe alanla Hazal Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını görünce şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:30
  • 1
  • 70
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu

Çukur dizisinde Nehir'e hayat veren Hazal Subaşı, Yamaç Koçovalı'nın yeni partneri olmayı başardı. Genç oyuncu performansıyla kısa sürede Çukur izleyicisinin beğenisini kazandı. Çukur dizisindeki Nehir rolüyle sevenlerinin ilgi odağı olan Hazal Subaşı, özel hayatıyla mercek altına alındı.

  • 2
  • 70
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu

Sosyal paylaşım sitesini takibe alanla Hazal Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını görünce şaşkına döndü.

  • 3
  • 70
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu

İşte Hazal Subaşı ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları...

  • 4
  • 70
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu

Hazal Subaşı

  • 5
  • 70
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu

Hazal Subaşı