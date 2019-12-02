BİZE ULAŞIN
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu
Çukur dizisinde Nehir'e hayat veren Hazal Subaşı, Yamaç Koçovalı'nın yeni partneri olmayı başardı. Genç oyuncu performansıyla kısa sürede Çukur izleyicisinin beğenisini kazandı. Çukur dizisindeki Nehir rolüyle sevenlerinin ilgi odağı olan Hazal Subaşı, özel hayatıyla mercek altına alındı. Sosyal paylaşım sitesini takibe alanla Hazal Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını görünce şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 02.12.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:30
- 1
- 70
- 2
- 70
- 3
- 70
- 4
- 70
- 5
- 70