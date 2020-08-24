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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Damla Sönmez, Çukur'da Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 17:06
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

Çukur dizisinin güzel oyuncusu Damla Sönmez özel hayatıyla merak konusu oldu. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan izleyiciler güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

ÖZGÜR OZAN

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

ZAFER ERGİN