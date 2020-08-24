Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı! Görenler şaşırdı

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Damla Sönmez, Çukur'da Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...