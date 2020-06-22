Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de televizyonların vazgeçilmez isimlerinden olan Damla Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...