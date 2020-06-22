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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de televizyonların vazgeçilmez isimlerinden olan Damla Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 18:26
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Çukur dizisinin güzel oyuncusu Damla Sönmez özel hayatıyla merak konusu oldu. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan izleyiciler güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

BUĞRA GÜLSOY