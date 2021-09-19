Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

Çukur dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yıldızı parlayan İrem Altuğ, önceki akşam iki erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Altuğ, yaptığı açıklamalarla şoke etti. Muhabirlerin sorularına, "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt veren oyunucu, sosyal medyanın gündemine oturdu.