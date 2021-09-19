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Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

Çukur dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yıldızı parlayan İrem Altuğ, önceki akşam iki erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Altuğ, yaptığı açıklamalarla şoke etti. Muhabirlerin sorularına, "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt veren oyunucu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 19.09.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 12:07
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Çukur’un Ayşe’si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki erkek arkadaşıyla görüntülendi.

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Çukur’un Ayşe’si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

Magazinburada'nın haberine göre, kameralara yakalanan güzel oyuncu ilginç yanıtlarıyla dikkat çekti.

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Çukur’un Ayşe’si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

"KOCALARIMLA YAŞIYORUM"

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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Çukur’un Ayşe’si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İrem Altuğ, yanındaki iki erkeği göstererek "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" dedi.

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Çukur’un Ayşe’si İrem Altuğ’dan şok açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyoruz

İrem Altuğ'un o anlara ait videosuna kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü.