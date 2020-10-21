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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'un Arık Böke'si Barış Arduç'un yeni dizisi "Kod Adı: Kulüp" ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama geldi mi? Çukur'un Arık Böke'si Barış Arduç'un yeni dizisi "Kod Adı: Kulüp" ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama geldi mi? Geçen sezon Çukur'a dahil olan ve 98. bölümde diziye veda eden Barış Arduç'un yeni projesi belli oldu. Netflix platformunda yayınlanacak "Kod Adı: Kulüp" adlı dizinin kadrosunda yer alacak Barış Arduç'a, başrolde Gökçe Bahadır ve Salih Bademci gibi isimler eşlik edecek. Peki, Barış Arduç'un yeni dizisi "Kod Adı: Kulüp" ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 10:31
Barış Arduç'un yeni dizisi Kod Adı: Kulüp ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye'deki çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101'in ardından "Kod Adı: Kulüp" adında yeni bir dizinin Netflix platformunda yer alacağı öğrenildi. Dizinin başrolünü Çukur'da Arık Böke'ye hayat veren Barış Arduç ve Gökçe Bahadır ile Salih Bademci gibi ünlü isimlerin yer alacağı söyleniyor. Peki, "Kod Adı: Kulüp" ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR "KOD ADI: KULÜP" NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Kod Adu: Kulüp dizisi Netflix platformunda seyirci karşısına çıkacak. Ancak dizinin hangi tarihte yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
"KOD ADI: KULÜP" OYUNCU KADROSU
Yönetmenlik koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce'nin oturduğu, senaryosunu ise Necati Şahin'in liderliğinde Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi önemli isimler yer alıyor.
"KOD ADI: KULÜP" KONUSU NEDİR?
1955 İstanbul'unda geçen dizide dönemin en önemli kulübünde çalışan Matilda ve kızı Raşel'in hayat hikayesi anlatılıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da onu Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışmaktadır. Elbette diğer yandan çalıştığı gece kulübündeki kişileri de idare etmek bir o kadar güç olacaktır.
Müşterilerin keyiflerine keyif dediği, çalışanlar için ise adeta bir cehennem olan Kulüp, Matilda'nın gelmesiyle birlikte farklı bir mekana dönüşecektir. Belki de en güzel aileyi, ailesizler kuracaktır...