"KOD ADI: KULÜP" KONUSU NEDİR?

1955 İstanbul'unda geçen dizide dönemin en önemli kulübünde çalışan Matilda ve kızı Raşel'in hayat hikayesi anlatılıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da onu Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışmaktadır. Elbette diğer yandan çalıştığı gece kulübündeki kişileri de idare etmek bir o kadar güç olacaktır.