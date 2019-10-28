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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak’ın boyu kaç? Burak Dakak’ın boyu merak konusu oldu

Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Daha önce birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Burak Dakak Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:23
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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak’ın boyu kaç? Burak Dakak’ın boyu merak konusu oldu

Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Daha önce birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Burak Dakak Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak’ın boyu kaç? Burak Dakak’ın boyu merak konusu oldu

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak’ın boyu kaç? Burak Dakak’ın boyu merak konusu oldu

OKTAY KAYNARCA - 176 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak’ın boyu kaç? Burak Dakak’ın boyu merak konusu oldu

SİNEM KOBAL - 171 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak’ın boyu kaç? Burak Dakak’ın boyu merak konusu oldu

PELİN KARAHAN - 160 CM