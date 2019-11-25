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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak, dikkatleri üzerine çekti. Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'de büyük çıkış yakalayan genç oyuncu Burak Dakak, ardından Çukur'a transfer oldu. Genç yaşına rağmen usta oyuncularla yan yana rol alan Burak Dakak gösterdiği başarılı performansla taktir topladı. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:07
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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Daha önce birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Burak Dakak Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

AKIN AKINÖZÜ – 180 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

EBRU ŞAHİN - 170 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

MİNE TUGAY - 170 CM