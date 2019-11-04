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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakterine hayat veren Burak Dakak, performansıyla dikkat çekmişti. Genç yaşına rağmen usta oyuncularla yan yana rol alan Burak Dakak, Çukur'da Akın Koçovalı'yı canlandırıyor. Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'de çıkış yakalayan genç oyuncu Dakak, ardından Çukur'a transfer oldu. Çukur'da Koçovalı ailesinden Akın'ı canlandıran Burak Dakak, daha önce Diriliş Ertuğrul'da Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 11:44
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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle bomba gibi bir giriş yapan Burak Dakak, izleyicinin dikkatini çekmişti. Peki Burak Dakak kimdir? Daha önce hangi dizilerdeki performanslarıyla bu rolü kaptı? İşte Burak Dakak'ı Akın Koçovalı yapan hayatı.

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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

Genç oyuncu Burak Dakak, son olarak Gülperi isimli dizide oynamıştı. Dakak, Nurgül Yeşilçay'ın bulunduğu Gülperi'de büyük çıkış yakalamıştı. Burak Dakak, daha önce ise TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burak Dakak, Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.

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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

Genç olmasına rağmen bir çok dizide rol alan Burak Dakak'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Çukur'un Akın Koçovalı'sı burak dakak kaç yaşında? Burak Dakak ve ünlülerin yaşları.

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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

BURAK DAKAK

Haziran 1998