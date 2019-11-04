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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı
Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakterine hayat veren Burak Dakak, performansıyla dikkat çekmişti. Genç yaşına rağmen usta oyuncularla yan yana rol alan Burak Dakak, Çukur'da Akın Koçovalı'yı canlandırıyor. Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'de çıkış yakalayan genç oyuncu Dakak, ardından Çukur'a transfer oldu. Çukur'da Koçovalı ailesinden Akın'ı canlandıran Burak Dakak, daha önce Diriliş Ertuğrul'da Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev olarak izleyici karşısına çıkmıştı.
Giriş Tarihi: 04.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 11:44
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