Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kim çıktı

Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle bomba gibi bir giriş yapan Burak Dakak, izleyicinin dikkatini çekmişti. Peki Burak Dakak kimdir? Daha önce hangi dizilerdeki performanslarıyla bu rolü kaptı? İşte Burak Dakak'ı Akın Koçovalı yapan hayatı.