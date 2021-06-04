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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

Çukur'da Yamaç ölecek mi? Show TV'de ekrana gelen Çukur'da büyük finale geri sayım başladı. Pazartesi günü final bölümüyle ekranlara veda edecek dizide heyecan giderek artmaya başladı. Son bölümde Şahran'ın Yamaç'ı ellerini kollarını bağlayarak havuza atması sonrası akıllara tek bir soru geldi; "Yamaç ölecek mi?" Çukur'da büyük saldırı gerçekleştiren Şahran'ın bu hamlesi sonrası büyük savaşı kimin kazanacağı merak ediliyor. Seyirciler heyecan içinde Çukur 131. bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 14:35
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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Çukur'da Yamaç ölecek mi? Heyecan dolu final bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çukur'da hazırlıklar tamamlandı. 7 Haziran Pazartesi günü final bölümüyle ekranlara veda edecek Çukur'da en çok merak edilenlerden biri de Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği oldu. Şahran'ın Yamaç'ı havuza atmasının ardından gözler final bölümüne çevrildi. Peki, Çukur Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

ÇUKUR 131. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 131. bölümüyle final yapacak Çukur'un final bölümü fragmanı henüz yayınlanmadı. Final bölümüne özel, ilk sezondan bu yana olan önemli sahnelerin yer aldığı tanıtım ekranlara geldi. Final bölümü fragmanı yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

ÇUKUR YAMAÇ ÖLECEK Mİ?

Yamaç, ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünerek kendini feda etti ve Amca'ya teslim oldu. Amca'nın ortağı Şahram ise Yamaç'ı öldürmek için elleri bağlı bir şekilde havuza attı. Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenen final bölümünde belli olacak.

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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar ile Şahram arasında sert bir savaş yaşandı. Şahram'ın güvenli evlerine saldırdığını gören Yamaç, ailenin kadınlarının Amca tarafından rehin alındığını düşünerek kendini feda etti. Tek başına Çukur'a giden Yamaç, Cumali Amca'ya teslim oldu.

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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.