Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?

Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.