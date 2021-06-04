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Çukur'dan beklenmedik final! Yamaç ölecek mi? Çukur 131. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Büyük savaşı kim kazanacak?
Çukur'da Yamaç ölecek mi? Show TV'de ekrana gelen Çukur'da büyük finale geri sayım başladı. Pazartesi günü final bölümüyle ekranlara veda edecek dizide heyecan giderek artmaya başladı. Son bölümde Şahran'ın Yamaç'ı ellerini kollarını bağlayarak havuza atması sonrası akıllara tek bir soru geldi; "Yamaç ölecek mi?" Çukur'da büyük saldırı gerçekleştiren Şahran'ın bu hamlesi sonrası büyük savaşı kimin kazanacağı merak ediliyor. Seyirciler heyecan içinde Çukur 131. bölüm fragmanını beklemeye başladı.