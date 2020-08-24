Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin 4. yeni sezonu için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dizi 4. sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezon fragmanıda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet ailelerinin arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor. Peki, Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 24.08.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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