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Haberler Galeri Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin 4. yeni sezonu için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dizi 4. sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezon fragmanıda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet ailelerinin arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor. Peki, Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 24.08.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 15:27
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Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Koçovalı ailesinin Çukur'daki hikayesinin konu edinen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Yamaç Koçovalı ile Arık Böke Erdenet'in dövüş sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni sezonda iki aile arasındaki mücadelenin nasıl olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Peki, Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor.

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Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

ÇUKUR 4. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'un yeni sezon fragmanı 'Yakında' başlığıyla yayınlandı. Yeni sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Çukur'da heyecan başlıyor! Çukur 4. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezon fragmanından ilginç detaylar

MUSTAFA AVKIRAN YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA

Çukur'un 4. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezona geri sayım başlarken sürpriz bir isim kadroya dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak.