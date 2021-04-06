Çukur'da beklenmedik ayrılık! Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu mu?

Çukur Celasun öldü mü? Show TV'de yayınlanan Çukur 4. sezon 31. bölümüyle (123. bölüm) dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde seyirciyi şaşırtan bir olay gerçekleşti. Dört sezondur dizide rol alan Kubilay Aka'nın vedası izleyiciyi derinden sarstı. Veda ettiği sırada benzinliğe uğrayan Celasun'a maskeli bir kişi pusu kurdu. Bu gelişmelerin ardından Celasun'un ölüp ölmediği merak ediliyor. Peki, Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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