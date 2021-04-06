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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'da beklenmedik ayrılık! Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu mu? Çukur'da beklenmedik ayrılık! Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu mu? Çukur Celasun öldü mü? Show TV'de yayınlanan Çukur 4. sezon 31. bölümüyle (123. bölüm) dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde seyirciyi şaşırtan bir olay gerçekleşti. Dört sezondur dizide rol alan Kubilay Aka'nın vedası izleyiciyi derinden sarstı. Veda ettiği sırada benzinliğe uğrayan Celasun'a maskeli bir kişi pusu kurdu. Bu gelişmelerin ardından Celasun'un ölüp ölmediği merak ediliyor. Peki, Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 10:56
Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Çukur dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın diziye veda edip etmediği merak ediliyordu. Son bölümde Karaca'nın verdiği sözden sonra Çukur'a veda eden Celasun'a benzin istasyonunda pusu kuruldu. Peki, Celasun öldü mü, neden ayrıldı? Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇUKUR CELASUN ÖLDÜ MÜ?
Karaca'nın verdiği sözden sonra Meke ve Vartolu'yla vedalaşan Celasun, Çukur'dan ayrılmadan önce mahalleye de veda etti. Benzin istaysonunda markete uğrayan Celasun'a beklenmedik bir pusu kurulmuştu. Bundan habersiz arabaya geri binen Celasun'a maskeli bir kişi saldırmaya başladı.
KUBİLAY AKA NEDEN AYRILDI? YENİ DİZİSİ...
Hemen şunu belirtelim ki, ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın Çukur'dan neden ayrıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Tahminler oyuncunun yeni bir dizi ile anlaştığı yönünde. Ancak bu konu hakkında da net bir bilgi bulunmuyor.
KUBİLAY AKA KİMDİR?
Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi'nde tamamlamıştır.
Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken; Ufuk Ergin ve Ozan Doğulu'nun işlemlerini gerçekleştirirken sanatçının yaka kartına bakarak Instagram adresine ulaşıp mesaj atmasıyla Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılmıştır.