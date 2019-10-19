Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli ile Erik Dalı oynayan Nehir, izleyici tarafından merak edildi. Çukur'da Nehir rolüne hayat veren isim ise Hazal Subaşı. Aras Bulut İynemli ile Erik Dalı oynayan Hazal Subaşı, son zamanların dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, izleyicinin ilgi odağı oldu. Çukur dizisinin yeni yıldızı olma potansiyeli taşıyan Hazal Subaşı, sosyal medyada yaşıyla gündeme geldi. Peki Hazal Subaşı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.