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Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli ile Erik Dalı oynayan Nehir, izleyici tarafından merak edildi. Çukur'da Nehir rolüne hayat veren isim ise Hazal Subaşı. Aras Bulut İynemli ile Erik Dalı oynayan Hazal Subaşı, son zamanların dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, izleyicinin ilgi odağı oldu. Çukur dizisinin yeni yıldızı olma potansiyeli taşıyan Hazal Subaşı, sosyal medyada yaşıyla gündeme geldi. Peki Hazal Subaşı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:29
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Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

Aras Bulut İynemli ile oynadığı Erik Dalı'yla sosyal medyaya damga vuran Nehir rolündeki Hazal Subaşı özel hayatıyla dikkat çekti. Çukur izleyicisi "Nehir kimdir?" sorusunun peşinde düştü. Çukur dizisine Nehir rolüyle giren güzel oyuncu Hazal Subaşı'dan başkası değil. Peki Hande Subaşı kimdir?

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Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

ÇUKUR NEHİR (HAZAL SUBAŞI) KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Hande Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte. Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

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Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

Çukur dizisinden önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

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Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

Hazal Subaşı'nın yaşı da izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Peki Hazal Subaşı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Çukur'da Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir? İşte Çukur'un Nehir'i

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