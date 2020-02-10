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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı rolüyle dikkat çeken Aras Bulut İynemli, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal'ın ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla mercek altına alındı. Aynı zamanda bir spor tutkunu da olan Aras Bulut İynemli'nin tuttuğu takım sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlülerin tuttuğu takımlar.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:11
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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Aras Bulut İynemli, İçerde dizisindeki başarısının ardından Çukur dizisinde barolü kaptı. 3 sezondur başarıyla devam ettiği Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla gündem oldu. Futbol tutkunu Aras Bulut İynemli'nin hangi takımlı olduğu merak konusu oldu.

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Aras Bulut İynemli - Beşiktaş

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Aras Bulut İynemli, sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Aras Bulut İynemli'nin tuttuğu takımın ortaya çıkmasıyla diğer ünlüler de merak konusu oldu. İşte ünlülerin tuttukları takımlar.

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Neslihan Atagül - Beşiktaş