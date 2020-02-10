Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de fanatik çıktı! Aras Bulut İynemli hangi takımı tutuyor?

Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı rolüyle dikkat çeken Aras Bulut İynemli, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal'ın ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla mercek altına alındı. Aynı zamanda bir spor tutkunu da olan Aras Bulut İynemli'nin tuttuğu takım sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlülerin tuttuğu takımlar.