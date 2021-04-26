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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler
İçerde'nin ardından Çukur dizisiyle de büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli son yıllara damgasını vuran isim oldu. Hayranlarının merakla takip ettiği Aras Bulut İynemli, magazin dünyasının da takibi altında. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı da merak konusu oldu. İşte genç oyuncunun merak edilen anlarına ait pozları.
Giriş Tarihi: 26.04.2021 18:27
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