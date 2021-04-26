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Haberler Galeri Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

İçerde'nin ardından Çukur dizisiyle de büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli son yıllara damgasını vuran isim oldu. Hayranlarının merakla takip ettiği Aras Bulut İynemli, magazin dünyasının da takibi altında. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı da merak konusu oldu. İşte genç oyuncunun merak edilen anlarına ait pozları.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 18:27
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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

Aras Bulut İynemli pazar gününü dostu Vinci ile birlikte geçirdi. Sosyal medya hesabından da Vinci bile birçok paylaşımda bulunan Aras Bulut İynemli hayranlarını mest etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

Sevenleri tarafından ilgi odağı olan genç oyuncu magazin dünyasını da peşine taktı. Her yaptığıyla olay olan İynemli'nin Instagram hesabı incelendi.

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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, İçerde ile de zirveye çıktı. Artık başrol oyuncusu olduğunu kanıtlayan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisi ile "artık oldu" dedirtti.

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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

Büyük bir hayran kitlesi kazanan İynemli'nin özel hayatı mercek altına alındı. Sevenleri Aras'ın aslen nereli olduğunu araştırdı. Peki İynemli nereli?

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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli hafta sonunu dostu Vinci ile geçirdi! İşte o kareler

İşte Aras Bulut İyneli ve ünlülerin memleketleri...