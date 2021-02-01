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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur dizisinin Akşın'ı İlayda Alişan bakın kaç yaşında çıktı! Çukur dizisinin Akşın'ı İlayda Alişan bakın kaç yaşında çıktı!
Çukur dizisindeki Akşın rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu İlayda Alişan sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide öldürülen Akşın uzun bir zaman sonra sevenleri tarafından yeniden gündem oldu. Özel hayatı mercek altına alınan İlayda Alişan'ın yaşı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 01.02.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 09:57
Bir dönem Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan sosyal medyada 1 milyondan fazla seveni tarafından anbean takip ediliyor. Paylaştığı fotoğraflarıyla beğeni toplayan genç oyuncu İlayda Alişan, magazin dünyasının da merkezindeki isimlerden.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevenlerinin yakından takip ettiği Çukur'un Akşın'ı İlayda Alişan'ın özel hayatı merak edildi.
İnternet dünyasında İlayda Alişan'ın kaç yaşında olduğu araştırıldı. İşte ünlülerin yaşları...
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991
ALİNA BOZ
14 Haziran 1998