Çukur dizisinin Akşın'ı İlayda Alişan bakın kaç yaşında çıktı!

Çukur dizisindeki Akşın rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu İlayda Alişan sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide öldürülen Akşın uzun bir zaman sonra sevenleri tarafından yeniden gündem oldu. Özel hayatı mercek altına alınan İlayda Alişan'ın yaşı merak konusu oldu.