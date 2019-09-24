Çukur dizisinin Akın Koçovalı'sı Burak Dakak'ın sevgilisi de ünlü çıktı

Çukur yeni sezonu ile hayranlarına merhaba dedi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni sezonda pek çok oyuncu eklendi. Bunlardan biri de dizide Akın Koçovalı karakterini canlandıran Burak Dakak. Genç oyuncu Çukur'un yeni sezon ilk bölümünde adından söz ettirmeyi başardı. Yeni sezon ilk bölümünün ardından Burak Dakak hakkında her şey merak ediliyor.

Burak Dakak hakkında en çok şaşırtan bilgilerden biri de sevgilisi oldu. Burak Dakak'ın sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü biri çıktı. İşte başta Burak Dakak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.