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Çukur dizisinin Akın Koçovalı'sı Burak Dakak'ın sevgilisi de ünlü çıktı
Çukur dizisi 3.sezon 2.bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin kadrosuna pek çok yeni isim katıldı. Bunlardan biri de daha önce Gülperi dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğu ile göz dolduran 21 yaşındaki Burak Dakak... Çukur'un ilk bölümünde Akın Koçovalı olarak karşımıza çıkan Burak Dakak performansı ile göz doldurdu, önümüzdeki günlerde de adından söz ettireceğe benziyor. Hal böyle olunca hakkındaki bilgiler merak edilen Burak Dakak'ın sevgilisi görenleri şaşırttı. Burak Dakak'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte başta Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak'ın sevgilisi olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 06:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 06:52
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