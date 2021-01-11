Çukur 112. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu merakı...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, Erdenetler ile olan intikam savaşını tüm hızıyla devam ettirerek abisi Selim'in intikamını almak için kolları sıvadı. İlk olarak Ogeday'ı kaçırırken hedef yine Cengiz Erdenet oldu.