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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur 112. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu merakı... Çukur 112. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu merakı...
Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çukur son bölümde; Yamaç'ın tehlikede olduğunu anlayan Cumali harekete geçiyor. Ayrıca Yamaç ve Çukur'un artık tek hedefi Cengiz Erdenet'i ortadan kaldırmaktır. Çukur 111. son bölümde; Efsun, Yamaç'tan hesap sormaya hazırlanırken, "Çağatay geldi" haberiyle şoka uğruyor. İşte, Çukur 112. bölüm fragmanı, ilk sahne izlemek için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 23:20 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 23:20
Çukur 112. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çukur 111. son bölümde; Nehir'in mektup bırakarak uzaklara gitmesinin ardından Efsun rakipsiz kalmıştır. Nefesleri kesen son bölümün ardından hayranları yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Çukur son bölümde; Yamaç ve Erdenetler arasındaki savaş her geçen büyüyor. İşte, Çukur 112. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇUKUR 112. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi 112. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yamaç, Erdenetler ile olan intikam savaşını tüm hızıyla devam ettirerek abisi Selim'in intikamını almak için kolları sıvadı. İlk olarak Ogeday'ı kaçırırken hedef yine Cengiz Erdenet oldu.
Yamaç'ın yaptığı bu hamle sonrasında bulunduğu çukurdan çıkmak adına çabalayan Kulkan aslında Ogeday'ın sonunu getirdiğinden habersizdi.
Çukur'da bir başka şokta Nehir'den geldi. Yaşadıklarından oldukça bunalan ve hayatının tehlikede olduğunu fark eden Nehir bir veda mektubu yazarak Yamaç'a veda ederek büyük aşkı noktaladı.