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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur 110. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç'ın zor seçimi... Çukur 110. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç'ın zor seçimi...
Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur'da yaşanan gelişmeler izleyicileri nefessiz bırakıyor. Hayranları yeni bölümün ardından yayınlanacak ilk sahneyi izlemek için sabırsızlanıyor. Hayranları,"Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Çukur 110. bölüm fragmanı, ilk sahne izlemek için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 23:23
Çukur 110. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çukur 109. son bölümde; Nehir ve Efsun'u Erdenetler'in elinden kurtaran Yamaç, seçim yapmakta zorlanıyor. Kulkan ise Yamaç için savaş vermeye devam ediyor. Kurduğu planları eline yüzüne bulaştıran Kulkan'ın öfkesi artık her geçen gün artıyor. İşte, Çukur 110. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.
Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.
Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.