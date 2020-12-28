Çukur 110. bölüm fragmanı, ilk sahne izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç'ın zor seçimi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.