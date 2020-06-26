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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!
Türk müziğinin önemli sanatçılarından Coşkun Sabah, yeni şarkıcı 'Yalan Yılları'ın tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sabah, geçtiğimiz günlerde söylediği 'Parası olmayan beni anlayamaz' açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti. Sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Coşkun Sabah, sözlerinin çarptırıldığını ifade ederek, "Benim ağzımdan 'geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim." dedi.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 10:07
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