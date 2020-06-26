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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

Türk müziğinin önemli sanatçılarından Coşkun Sabah, yeni şarkıcı 'Yalan Yılları'ın tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sabah, geçtiğimiz günlerde söylediği 'Parası olmayan beni anlayamaz' açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti. Sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Coşkun Sabah, sözlerinin çarptırıldığını ifade ederek, "Benim ağzımdan 'geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim." dedi.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 10:07
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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

Güçlü sesi ve besteleriyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Coşkun Sabah, yeni şarkısı 'Yalan Yıllar'ı düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tepki çeken açıklamasının çarpıtıldığını savunan usta sanatçı, "Benim ağzımdan 'geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı" derken, bu sözleri ispat edene noter huzurunda para vereceğini duyurdu.

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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

Coşkun Sabah, önceki gün düzenlenen basın toplantısında, tek şarkılık single albümündeki 'Yalan Yıllar' şarkısının tanıtımını yaptı. Corona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı günlerde yakın çevresinin geçmiş yıllara duydukları özlemi anlattıklarını belirten Coşun Sabah, "Arkadaşlarım geçmişe özlem duyuyorlar. Oysa o yıllar yaşandı ve bitti. Kısacası tabir yerindeyse yalan oldular. Bana çok ilginç ve güncel geldi. Ben de sözlerini yazıp şarkı yaptım" dedi.

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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

"95 TANE ÇOCUĞU OLAN BABA GİBİYİM"

Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten sanatçı "Şarkılarım çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim. Şimdi bu lafımı da yanlış anlarlar ve '95 çocuğum var' diye yazarlar" ifadelerini kullandı.

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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

Pek çok ünlü sanatçı ile çeşitli çalışmalar yaptığını dile getiren sanatçı, albüm tanıtımına sanatçı dostlarını da davet etmek istediğini ancak Covid-19 salgını nedeniyle bunu yapamadığını söyledi.

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Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

Dostlarıyla birlikte olmayı çok istediği için toplantı mekanını yıllar içinde çalıştığı sanatçıların fotoğrafları ile süsleyen Coşkun Sabah, bir anlamda onları yanına getirmiş oldu.