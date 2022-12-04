04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

Çöp Adam dizisinin Tamer Yılmaz'ı Engin Altan Düzyatan ile ilgili son günlerde 'estetik yaptırdı' iddiaları gündeme geldi. Düzyatan verdiği bir röportajında gerçeği anlattı! Engin Altan Düzyatan yaptırdı mı? Eski hali hali yeni hali… İşte Engin Altan Düzyatan'dan samimi açıklamalar…

Giriş Tarihi: 04.12.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 16:49
  • 1
  • 206
Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

Çöp Adam'ın Tamer Yılmaz'ı Engin Altan Düzyatan'dan samimim açıklamalar… Engin Altan Düzyatan yaptırdı mı? Başarılı oyuncu kendisi ile ilgili çıkan iddialara Hakan Gence'ye verdiği röportajda yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 206
Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

Engin Altan Düzyatan, hayatını, ailesini, yeni işini, NFT dünyasında yaptığı girişimleri anlattı. İşte ayrıntılar…

  • 3
  • 206
Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

İNSAN HER SENE YENİLENİYOR, DEĞİŞİYOR. SENİN 40'LARDAN SONRA KENDİNE DAİR YENİ KEŞİFLERİN OLDU MU?

Gittikçe olgunlaşıyorum ve zamanımı boşa harcayan, bana bir şey katmayan her şeyden uzaklaşıyorum. Geçenlerde Tolstoy'un 'Olgunlaşmak nedir' konulu yazılarını okudum, olgunlaşmak bu gerçekten. Kendi zamanını eğer doğru kullanamıyorsan tam olarak olgunlaşamamışsın demektir.

  • 4
  • 206
Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

"BEN ÇOK SEVDİM 40'LARI"

Zamanını nasıl kullanıyorsun?

Bana değer veren, beni iyiye yönlendiren insanlarla, ailemle vakit geçiriyorum. İki çocuğum var ve onların büyüme hallerini kaçırmak istemiyorum çünkü zamanın geri dönüşü yok. Oyunculuk bir yaşam şekli, onda kendini geliştirmeye devam ediyorsun. Ben çok sevdim 40'ları Hakan. Hayat daha benim kontrolümdeymiş gibi geliyor.

  • 5
  • 206
Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

"KENDİMİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Hayatından arındırdığın şeyler oldu mu?

Mükemmeliyetçiliğimle uzun yıllardır uğraşıyorum. Her şeyin en iyisi olması için çok çaba sarf ediyordum ve herkesin de aynı çabayı sarf ettiğini düşünüyordum. Bunun aslında beni mutsuz ettiğini, beklentilerimin karşılanmadığını fark ettim. Çünkü herkes sizin gibi düşünmüyor, düşünmesi de mümkün değil. Yaşananlara herkes aynı bakış açısıyla bakmıyor. 'Başarısızlıktan değil denemeyip içinde kalmasından korkanlardanım' Kendimi ciddiye almıyorum.