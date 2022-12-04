Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”

"KENDİMİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Hayatından arındırdığın şeyler oldu mu?

Mükemmeliyetçiliğimle uzun yıllardır uğraşıyorum. Her şeyin en iyisi olması için çok çaba sarf ediyordum ve herkesin de aynı çabayı sarf ettiğini düşünüyordum. Bunun aslında beni mutsuz ettiğini, beklentilerimin karşılanmadığını fark ettim. Çünkü herkes sizin gibi düşünmüyor, düşünmesi de mümkün değil. Yaşananlara herkes aynı bakış açısıyla bakmıyor. 'Başarısızlıktan değil denemeyip içinde kalmasından korkanlardanım' Kendimi ciddiye almıyorum.