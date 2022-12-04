04 Aralık 2022, Pazar
Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan’dan estetik iddialarına yanıt geldi! “Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım…”
Çöp Adam dizisinin Tamer Yılmaz'ı Engin Altan Düzyatan ile ilgili son günlerde 'estetik yaptırdı' iddiaları gündeme geldi. Düzyatan verdiği bir röportajında gerçeği anlattı! Engin Altan Düzyatan yaptırdı mı? Eski hali hali yeni hali… İşte Engin Altan Düzyatan'dan samimi açıklamalar…
Giriş Tarihi: 04.12.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 16:49
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